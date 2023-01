Při střelbě v americkém Washingtonu zahynuli tři lidé, podezřelý je na útěku

Při střelbě v obchodě se smíšeným zbožím v centrální části amerického státu Washington dnes zahynuli tři lidé. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na policii, podle které je podezřelý na útěku a je považován za nebezpečného.

Policie byla přivolána do prodejny Circle K ve městě Yakima kolem půl čtvrté ráno místního času (12:30 SEČ), kde nalezla tři mrtvé, řekl novinářům náčelník Matt Murray. Dvě oběti byly zastřeleny uvnitř obchodu a třetí venku, což podle úřadů naznačuje, že se jednalo o náhodný násilný čin.

„Zdá se, že jde o náhodnou situaci. Mezi stranami se neodehrál žádný zjevný konflikt,“ řekl Murray. „Muž prostě přišel a začal střílet,“ dodal.

Poté, co podezřelý zahájil palbu v obchodě, přeběhl ulici a střílel do vozidla, čímž jeho řidiče donutil přesednout na sedadlo spolujezdce. Podezřelý poté auto ukradl a utekl, uvedla policie. Nezveřejnila ale informace o tom, co se stalo s řidičem ukradeného vozu.

Motiv činu podle policie v tuto chvíli není znám. Podezřelého považuje za nebezpečného pro společnost. Policisté na sociálních sítích zveřejnili fotografii muže, který měl na sobě celý černý oděv, včetně čepice, mikiny s kapucí a džínů, a bílé boty značky Nike.

Yakima je město s přibližně 97 000 obyvateli ležící ve stejnojmenném údolí, které je známé jako zemědělský region proslulý pěstováním jablek a vinařstvím.

V několika posledních dnech, včetně dneška, vyděsily Spojené státy opakované hromadné střelby, které si v Kalifornii dohromady vyžádaly nejméně 19 obětí. Při nejhorší z nich zabil v neděli střelec 11 lidí v tanečním sále při oslavách lunárního Nového roku ve městě Monterey Park, v pondělí místního času poblíž San Franciska jiný pachatel zabil sedm lidí při dvou vzájemně souvisejících incidentech. Dnes zemřel po přestřelce jeden člověk a osm dalších utrpělo zranění na čerpací stanici ve městě Oakland. (ČTK)