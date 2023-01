USA oznámí dodávku tanků Abrams Ukrajině

USA tento týden oznámí dodávku tanků Abrams Ukrajině v rámci dohody s Německem. Uvádí to deník Wall Street Journal s odkazem na vysoce postavené zdroje. „Bílý dům se přiklání k dodání Abramsů,“ cituje deník. Bílý dům situaci nekomentoval.

Bidenova administrativa se přiklání k vyslání značného počtu tanků Abrams M1 na Ukrajinu a podle amerických představitelů by dodávky mohly být oznámeny už tento týden.

Oznámení by bylo součástí širší diplomatické dohody s Německem, v níž by Berlín souhlasil s vysláním menšího počtu vlastních tanků Leopard 2 a schválil by také dodávku většího počtu tanků německé výroby Polskem a dalšími zeměmi.

Tím by se vyřešily transatlantické neshody ohledně tanků, které hrozily otevřít trhliny v době, kdy se blíží konec prvního roku války.

Změna postoje USA následuje po telefonátu prezidenta Bidena s německým kancléřem Olafem Scholzem ze 17. ledna, v němž Biden souhlasil, že se bude zabývat možností poskytnout tanky Abrams navzdory rozhodnutí Pentagonu.

Vysoce postavený německý představitel uvedl, že tato otázka byla předmětem intenzivních jednání mezi Washingtonem a Berlínem po více než týden a zdá se, že je na cestě k vyřešení.

Vojenští představitelé veřejně tvrdili, že tanky Abrams vyžadují značný výcvik a logistickou podporu, a proto nejsou pro tuto chvíli konfliktu vhodné.

Na konfliktním jednání minulý týden na letecké základně Ramstein v Německu se USA a jejich spojencům nepodařilo přesvědčit Německo, aby umožnilo ostatním zemím vyslat tanky německé výroby. To odhalilo první vážnou roztržku v alianci, která podporovala Kyjev.

Bílý dům se k tomu odmítl vyjádřit. (WSJ)