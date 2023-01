V Terezíně se opět zřítila část Žižkových kasáren, oprava začne asi příští rok

V Terezíně na Litoměřicku se před deseti dny zřítila další část Žižkových kasáren. Část vnitřní ochozí chodby kolem budovy spadla loni v červnu, předtím se zhroutila střecha. Kasárny jsou kvůli havarijnímu stavu dlouhodobě uzavřené.

Město teď bude pracovat na zajištění odborného odhadu na opravu střechy, která by zchátralou památku stabilizovala. Projektová dokumentace by mohla být hotová letos, oprava by zřejmě začala příští rok. Informovali o tom starosta René Tomášek a hejtman Jan Schiller (ANO). Doplnili, že ministerstvo pro místní rozvoj nedávno přislíbilo na celkovou rekonstrukci tři miliardy korun.

„My jsme teprve na začátku. Jeli jsme na jednání s tím, že pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) aktivoval pracovní skupinu, která kvůli opravě kasáren vznikla,“ řekl Tomášek. Na záchranu a revitalizaci objektů v pevnostních městech v Terezíně a Josefově na Náchodsku bude podle odhadu ministerstva pro místní rozvoj potřeba minimálně 4,7 miliardy korun. Peníze mají pocházet z různých zdrojů včetně evropských fondů, uvedlo už dřív ministerstvo. „Peníze budou rozděleny do několika etap. Peníze nepřijdou najednou, ale bude to třeba na pět, šest, osm let, to zatím nikdo nedokáže říct,“ dodal starosta.

Na jednání byl také hejtman, který řekl, že po opravě střechy zřejmě přijdou na řadu další schůzky. „Na nich se domluvíme na dalším postupu,“ řekl s tím, že zatím nebylo řečeno, jak chce ministerstvo peníze na rekonstrukci zajistit. (ČTK)