Filmové ceny Oscar vyhlásily nominace

Za necelé dva měsíce, 12. března, budou vyhlášeni letošní vítězové cen Oscar. Vzejdou ze seznamu nominací, které oscarová akademie dnes vyhlásila.

Dopředu byli za favority udílení Oscarů označovány filmy, které už bodovaly na Zlatých globech, tedy především bláznivá komedie Všechno, všude, najednou, nový film Martina McDonagha Víly z Inisherinu a autobiografické retro Stevena Spielberga Fabelmanovi.

Všechny tři snímky se objevují i v nominacích na hlavní kategorii Nejlepší film, spolu s pestrou sestavou snímků od velkofilmů Avatar: The Way of Water a Top Gun: Maverick, přes životopisného Elvise či vítězný snímek Cannes Trojúhelník smutku až po filmy ze streamovacích platforem jako je adaptace Na západní frontě klid (Netflix).

Režiséři zmíněných tří favoritů se utkají i o Oscara za nejlepší režii, spolu s Toddem Fieldem nominovaným za snímek Tár a režisérem Trojúhelníku smutku Rubenem Östlundem.

Vybrané nominace najdete níže:

Nejlepší film

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

Víly z Inisherinu

Elvis

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

tár

Top Gun: Maverick

Trojúhelník smutku

Women Talking

Nejlepší režie

Martin McDonagh, Víly z Inisherinu

Daniels, Všechno, všude, najednou

Steven Spielberg, Fabelmanovi

Todd Field, Tár

Ruben Ostlund, Trojúhelník smutku

Nejlepší herečka

Cate Blanchett, Tár

Ana De Armas, Blondýnka

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, Fabelmananovi

Michelle Yeoh, Všechno, všude, najednou

Nejlepší herec

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, Velryba

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda nechť žije

Hong Chau, Velryba

Kerry Condon, Víly z Inisherinu

Jamie Lee Curtis, Všechno, všude, najednou

Stepanie Hsu, Všechno, všude, najednou

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Brendan Gleeson, Víly z Inisherinu

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, Fabelmanovi

Barry Keoghan, Víly z Inisherinu

Ke Huy Quan, Všechno, všude, najednou

Nejlepší adaptovaný scénář

Na západní frontě klid

Na nože

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Nejlepší scénář

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

Tár

Trojúhelník smutku

Nejlepší zahraniční film

Na západní frontě klid

Argentina, 1985

Blízko

EO

The Quiet Girl

Nejlepší píseň

Applause, Tell it Like a Woman

Hold My Hand, Top Gun: Maverick

Lift Me Up, Black Panther: Wakanda nechť žije

Naatu Naatu, RRR

This is a Life, Všechno, všude, najednou

Nejlepší animovaný film

Marcel the Shell with Shoes On

Kocour v botách: Poslední přání

The Sea Beast

Proměna

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Nejlepší střih

Víly z Inisherinu

Elvis

Všechno, všude, najednou

Tár

Top Gun: Maverick

Nejlepší zvuk

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Life

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Nejlepší kamera

Na západní frontě klid

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Nejlepší vizuální efekty

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda nechť žije

Top Gun: Maverick