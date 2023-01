Jižní Korea zrušila téměř 500 letů kvůli silným mrazům a sněžení

Téměř 500 letů muselo být zrušeno v Jižní Koreji v důsledku nezvykle mrazivého počasí a sněžení. Zimní počasí narušilo leteckou dopravu v době oslav lunárního Nového roku, kdy se na cesty vydává velké množství lidí. V částech Japonska by mohl do zítřka napadnout až metr sněhu.

Jižní Korea dnes oznámila zrušení 466 domácích letů a deseti mezinárodních letů, které směřovaly na letiště na turistickém ostrově Čedžu či měly vzlétnout z něj. Ranní teploty dnes v jihokorejské metropoli Soulu klesly na minus 16,4 stupně Celsia a na severu země až k minus 25,5 stupně Celsia. Pro jižní části země, včetně ostrova Čedžu, bylo dnes hlášeno husté sněžení a silný vítr.

Meteorologové vydali varování před studeným počasím pro téměř celou Jižní Koreu. Jihokorejská agentura Jonhap informovala o zrušení stovek trajektových spojů po celé zemi.

Sněžení zasáhlo také severní Japonsko a sněhové srážky jsou až do středy předpovídány i pro další části země. Japonský meteorologický ústav uvedl, že během 24 hodin do středečních 6:00 místního času (dnešních 22:00 SEČ) by v oblasti Hokuriku ve středním Japonsku mohlo napadnout až 90 centimetrů sněhu, další regiony jako Kantó na východě či Kinko na západě země mohou očekávat až 70 centimetrů sněhu.

Některé lokality v Japonsku by mohly dnes zaznamenat nejnižší teploty za poslední desetiletí. Úřady varují před zamrzajícím vodovodním potrubím, ledovkou na silnicích a problémy v dopravě.

Extrémně nízké teploty zaregistrovali o víkendu také v Číně. Ve městě Mo-che v provincii Chej-lung-ťiang u hranic s Ruskem naměřili v neděli minus 53 stupňů Celsia, čímž byl překonán místní rekord minus 52,3 stupně Celsia z roku 1969. Vůbec nejnižší teplota byla v Číně zaznamenána v prosinci 2009 v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, a sice minus 58 stupňů Celsia, napsal server BBC News. (ČTK)