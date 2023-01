Rakousko setrvává na svém odmítavém postoji vůči rozšíření schengenu o Bulharsko a Rumunsko. Při dnešní návštěvě Bulharska kancléř Karl Nehammer uvedl, že však udělá vše pro to, aby balkánská země získala evropskou pomoc s ostrahou hranic.

Informovala o tom agentura BGNES.

Vídeň v prosinci loňského roku k nelibosti Sofie a Bukurešti vetovala vstup Bulharska a Rumunska do zóny volného pohybu osob, ačkoliv obě země splnily požadovaná kritéria. Nehammerův kabinet rozhodnutí zdůvodnil tím, že přes bulharské a rumunské území vedou trasy, po kterých převaděči pašují migranty do Rakouska i do jiných zemí Evropské unie. (ČTK)