Muž, který vpadl do kanceláře Nancy Pelosi, byl uznán vinným ve všech bodech

Američan Richard Barnett, který při útoku na Kapitol v roce 2021 vnikl do kanceláře tehdejší šéfky Sněmovny Nancy Pelosi a vyfotil se tam s nohama na stole, byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby. Při odchodu odnesl obálku adresovanou Pelosi.

Richard Barnett čelil osmi obviněním vyplývajícím ze vzpoury, včetně krádeže vládního majetku. Minulý týden u soudu opakovaně uvedl, že lituje, co se tehdy v Kapitolu odehrálo, ale své jednání prý nepovažuje za nezákonné.

Smug Jan 6 rioter Richard Barnett, who put his feet up on Nancy Pelosi’s desk like he was hot sh*t, is convicted of all eight charges he faced. He will be sentenced in May. pic.twitter.com/WygN63lFF2

— Mike Sington (@MikeSington) January 23, 2023