Median: Druhé kolo voleb prezidenta by vyhrál Pavel

Druhé kolo prezidentských voleb by podle průzkumu agentury Median vyhrál bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel, získal by 57,9 procenta hlasů. Jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, by dostal 42,1 procenta.

Voleb se rozhodně chce zúčastnit 76 procent lidí, 12 procent to zvažuje. Výsledky průzkumu z 20. až 22. ledna agentura zveřejnila na dnešní online tiskové konferenci.

Předvolební průzkum dnes zveřejnila také agengtura Ipsos, také podle jejího průzkumu by vyhrál Pavel, získal by 58,8 procenta hlasů. Dnes je poslední den, kdy je možno zveřejnit průzkumy veřejného mínění před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná 27. a 28. ledna. (ČTK)