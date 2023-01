Auto srazilo dnes ráno v Jablonci nad Nisou muže a ženu na přechodu pro chodce.

Požár bytu v pražských Nuslích v noci nepřežil jeden člověk. „Na místě jsme změřili na hladinu CO celkem 25 osob, pouze jedna žena 65 let měla zvýšené hodnoty a bylo nutné ji převézt do nemocnice. Jedna osoba na místě bohužel zemřela,“ napsala záchranná služba na Twitteru.

U požáru v ulici Nezamyslova zasahovaly 2x RZP, lékař, inspektor, speciál Fenix a nyní bude dojíždět i koroner. Na místě jsme změřili na hladinu CO celkem 25 osob, pouze jedna žena 65 let měla zvýšené hodnoty a bylo nutné převézt do ZZ. Jedna osoba na místě bohužel zemřela. pic.twitter.com/zzQUGdJakO — ZZS HMP (@zzshmp) January 22, 2023