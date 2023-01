Černochová odmítla Babišova slova

Ministryně obrany Jana Černochová se vymezila proti slovům Andreje Babiše z předvolební diskuse v ČT. Zahraničním partnerům vzkázala, že Česko zůstává pevnou součástí NATO a nic se na tom nezmění. Babiš řekl, že by nevyslal vojáky na pomoc Polsku nebo Pobaltí v případě napadení.

Předseda hnutí ANO v předvolebním duelu ČT řekl, že je proti vyslání vojáků našim partnerům v NATO v rámci jejich napadení. Konkrétní dotaz směřoval k hypotetickému útoku na Polsko a Pobaltí.

„Určitě ne. Proč bychom měli mít otevřený konflikt? Já chci mír, nechci válku,“ řekl Babiš.

Ministryně obrany Jana Černochová pro server Seznam Zprávy na jeho slova reagovala odmítavě. „Jsme členem NATO, které je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ řekla Černochová.

„Zřejmě mu jeho tým nepřipravil jasnou odpověď na tuto kruciální otázku. Jinak si jeho podivnou odpověď neumím vysvětlit. A zdvořile prosím naše zahraniční partnery, aby momentální výroky pana Babiše brali jako kampaň a vnímali vyhrocenou atmosféru v naší zemi před prezidentskou volbou. Jsme pevnou součástí NATO a na tom se nic nezmění ani po prezidentských volbách,“ doplnila ministryně obrany. (Seznam Zprávy, Česká televize)