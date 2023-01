Babiš odmítá, že by rozděloval společnost. „Kdyby Petr Pavel chtěl něco udělat pro zemi, měl by se vzdát kandidatury a nechat místo pro mě. Já bych reprezentoval tři miliony lidí a Fiala tu druhou polovinu. Pak by mohlo nastat, že společnost přestane být rozdělená,“ řekl.