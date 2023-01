Babiš a Pavel se neshodli na superhrubé mzdě

Šéf ANO hájí zrušení superhruhé mzdy. „Lidi dali do bank, co ušetřili. Je nesmysl, že běželi do obchodu a způsobili inflaci,“ podotýká. „Zrušení superhrubé mzdy vítám, obnovení by byla komplikace,“ oponuje bývalý náčelník generálního štábu.