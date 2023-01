Babiš odmítl, že by ANO neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě vyvolalo v souvislosti s jeho kandidaturou

Podle Babiše by bylo nevhodné, kdyby Miloš Zeman jmenoval šéfa Ústavního soudu, kterému vyprší mandát až v létě. „Mluvil jsem s prezidentem a řekl, že to není na pořadu dne,“ sdělil. Podle Pavla by to bylo „vykrádání působnosti a pravomoci nového prezidenta“.