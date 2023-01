Personálním šéfem Bílého domu má být Jeff Zients, který v USA řídil boj s covidem

Novým personálním šéfem Bílého domu bude Jeff Zients, který do loňského jara řídil reakci americké vlády na pandemii covidu-19. S odkazem na čtyři zdroje z okolí prezidenta Joea Bidena o tom informoval deník The Washington Post (WP).

Mluvčí Bílého domu se ke změně nevyjádřila.

Včera deník The New York Times (NYT) informoval, že dosavadní personální šéf Bidenova kabinetu Ron Klain plánuje rezignaci v řádu několika týdnů. Podle médií to bude první významná personální změna v týmu amerického prezidenta po více než dvou letech ve funkci.

Zients, kterému je 56 let a pochází z Washingtonu, působil na rozdíl od svého předchůdce většinu svého profesního života v soukromé sféře. Vedl soukromou kapitálovou společnost a dva roky působil ve správní radě Facebooku.

Pro vládu poprvé pracoval za prezidentování Baracka Obamy, pomáhal s problematickým spuštěním stránek o programu zdravotní péče známé jako Obamacare.

Do dubna 2022 pro Bidena řídil největší očkovací kampaň v amerických dějinách. Mezi kolegy je přezdíván „Mr. Fix-It“ (pan opravář) pro své schopnosti operativně vyřešit nastalé obtíže.

Oficiální oznámení změny podle NYT nejspíš přijde po Bidenově poselství o stavu unie, které přednese 7. února. Také prezident Obama změnil personálního šéfa v polovině funkčního období. Ten první se soustředil na vedení vlády, druhý na kampaň za opětovné zvolení, píše WP. (ČTK)