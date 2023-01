Turecko zrušilo návštěvu švédského ministra, aktivista ve Švédsku spálil korán.

Turecko dnes zrušilo plánovanou návštěvu švédského ministra obrany Pala Jonsona v reakci na protiturecké protesty ve Švédsku. Krajně pravicový dánský aktivista Rasmus Paludan před tureckým velvyslanectvím ve Stockholmu odpoledne spálil muslimskou posvátnou knihu korán.

Později se ve švédské metropoli konala samostatná prokurdská demonstrace. V Turecku uspořádali demonstraci proti Švédsku.

Schůzka s Jonsonem plánovaná na 27. ledna už nemá „žádný význam ani smysl“, protože Švédsko nadále povoluje „nechutné“ protiturecké demonstrace, uvedl turecký ministr obrany Hulusi Akar. Jednání se proto podle něj neuskuteční.

Jonson dnes na twitteru uvedl, že se s Akarem setkali v pátek v německém Ramsteinu při jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu, kde se „dohodli na odložení“ schůzky v Ankaře.

Mělo jít o první návštěvu vysoce postaveného švédského představitele v Turecku od demonstrace, při níž účastníci tento měsíc ve Stockholmu pověsili za nohy figurínu představující tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Incident zvýšil napětí ve vztazích mezi oběma zeměmi. Turecko si tento týden předvolalo švédského velvyslance a zrušilo návštěvu předsedy švédského parlamentu.

Demonstranti ve Švédsku musejí požádat policii o povolení k veřejnému shromáždění. Policie může takové povolení odepřít pouze z výjimečných důvodů, například kvůli ohrožení veřejné bezpečnosti. Povolení proto dostal i krajně pravicový aktivista Paludan, který má zároveň švédské občanství.

Jeho plán dnes na twitteru odsoudili turečtí představitelé. Šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu dříve řekl, že pálení koránu nelze považovat za součást svobody projevu a vyjádřil naději, že švédské úřady povolení k protestu zruší.

Paludan ale korán spálil a hanlivě se přitom podle AP vyjadřoval o přistěhovalcích a islámu. Nedaleko se shromáždilo asi 100 lidí, kteří se účastnili pokojné protidemonstrace.

„Co nejdůrazněji odsuzujeme odporný útok na naší svatou knihu… Povolení tohoto protiislámského činu, který je namířen proti muslimům a uráží naše posvátné hodnoty, pod zástěrkou svobody projevu, je zcela nepřijatelné,“ reagovalo podle agentury Reuters turecké ministerstvo zahraničí.

Švédský ministr zahraničí Tobias Billström po Paludanově protestu prohlásil, že islamofobní provokace jsou děsivé. „Švédsko má rozsáhlou svobodu projevu, ale to neznamená, že švédská vláda nebo já podporujeme vyjádřené názory,“ uvedl na twitteru.

Na samostatném protestu později pochodovalo centrem Stockholmu několik stovek prokurdských aktivistů, kteří zároveň odmítají vstup Švédska do NATO. V Istanbulu naopak skupina asi 200 protestujících v reakci na pálení koránu zapálila před švédským konzulátem švédskou vlajku, uvedl Reuters.

Stockholm potřebuje souhlas Turecka s žádostí Švédska o vstup do NATO. Země požádala o vstup do Severoatlantické aliance společně s Finskem loni v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Vstup těchto severských zemí do aliance musí schválit všech 30 členských zemí NATO, z nichž 28 tak již učinilo.

Kromě Turecka to ještě neudělalo Maďarsko. Ankara obviňuje Švédsko z měkkého postoje ke kurdským ozbrojencům a dalším skupinám, které Turecko označuje za bezpečnostní hrozbu, poznamenala AP. (ČTK)