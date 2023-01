Dopravní podnik hlavního města Prahy vybuduje ve stanici metra Nádraží Holešovice nový výtah

Síť vysokorychlostní železnice umožní v budoucnu dojet z Prahy přes Varšavu až do estonského Tallinu. První část dráhy by měla být v Polsku hotová v roce 2028. Vyplývá to z dohody o spolupráci, kterou podepsala Správa železnic, polský státní podnik CPK a Rail Baltica. (Zdopravy)