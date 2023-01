Ukrajinské děti těžce zraněné při pádu vrtulníku budou ošetřeny v Rakousku

Rakousko převezme z Ukrajiny na léčení šest lidí, včetně tří dětí, vážně zraněných při středečním pádu vrtulníku nedaleko Kyjeva. Při neštěstí, jehož příčina je dosud nejasná, zahynulo 14 lidí včetně ukrajinského ministra vnitra Denyse Monastyrského.

Vrtulník se zřítil ve městě Brovary u školky. Vážně ranění mají být transportováni do nemocnic ve Vídni, Linci a Štýrském Hradci, potvrdilo dnes večer podle agentury APA rakouské kancléřství. Evakuace, která byla ve čtvrtek dohodnuta s ukrajinským ministerstvem vnitra, začala dnes. Informuje o tom ve svém sobotním vydání rakouský deník Kleine Zeitung.

Tři dívky ve věku od pěti do sedmi let a také dvě matky a jeden otec budou v průběhu příštích dnů přepraveni do Rakouska. Všichni ranění jsou podle úřadu rakouského kancléře při vědomí, ale potřebují kyslík. Rakouský kancléř Karl Nehammer poděkoval rakouským nemocnicím, „které byly tak rychle ochotny převzít a léčit oběti“.

Od propuknutí ruské útočné války postihuje civilní obyvatelstvo na Ukrajině velké utrpení, zdůraznil Nehammer v prohlášení. „Jsem rád, že můžeme pomoci tam, kde to v tak strašlivém rozměru dopadá na děti, matky a otce,“ uvedl a dodal, že ho jako otce rodiny zvlášť zasáhly „hrozné záběry zničené školky“. (ČTK)