Soud ve Francii zrušil stíhání exministryně zdravotnictví za reakci na pandemii

Francouzská justice dnes zrušila trestní stíhání bývalé ministryně zdravotnictví Agnès Buzynové, která byla obviněna kvůli způsobu, jakým v době výkonu funkce řešila epidemii covidu-19. Buzynová od začátku pochybení odmítala, k verdiktu se zatím nevyjádřila.

Kasační soud rozhodl, že Buzynová se nedopustila „trestného činu ohrožení životů dalších osob“, protože jí povinnost dbát o jejich bezpečnost žádný zákon neukládal. Informovala o tom agentura AFP.

Buzynová stála v čele francouzského ministerstva zdravotnictví od května 2017 do 16. února 2020, přičemž den před její demisí oznámila Francie prvního zemřelého s covidem-19. Důvodem rezignace Buzynové bylo to, že hodlala kandidovat na starostku Paříže, kterou se ale nakonec nestala. Od ledna 2021 do listopadu 2022 působila ve vedení Světové zdravotnické organizace (WHO). (ČTK)