Situace v Záporožské JE se zhoršuje, i kvůli psychice personálu, řekl ministr

Situace v Ruskem okupované ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně se zhoršuje, a to kvůli psychice ukrajinského personálu a stavu vybavení elektrárny, uvedl dnes ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi ve čtvrtek podle agentury Reuters vyjádřil obavy, že svět začíná být lhostejný ke značnému nebezpečí, které představuje Rusy ovládaná atomová elektrárna na Ukrajině.

„Situace se skutečně zhoršuje. Stává se horší nejen kvůli psychickému stavu zbývajících ukrajinských odborníků, ale také kvůli stavu zařízení,“ uvedl Haluščenko v ukrajinské televizi.

Ruské invazní vojsko se za dramatických okolností zmocnilo tohoto zařízení, které je považováno za největší svého druhu v Evropě, loni v březnu během prvních dnů invaze na Ukrajinu. V elektrárně nicméně stále pracuje ukrajinský personál, který podle dřívějších vyjádření ukrajinské strany funguje pod obrovským tlakem. Záporožská jaderná elektrárna se navíc opakovaně stala terčem ostřelování, z čehož se navzájem obviňovaly ruská a ukrajinská armáda. To vyvolalo obavy z jaderné havárie.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii usiluje o vytvoření ochranné zóny kolem tohoto zařízení, které se nachází poblíž frontové linie. V samotné elektrárně od září působí několik odborníků MAAE. Agentura své experty tento týden začala rozmisťovat na žádost Kyjeva i ve zbývajících ukrajinských atomových elektrárnách včetně nefunkční černobylské jaderné elektrárny, kde mají mimo jiné monitorovat systémy jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Ukrajinská státní společnost Enerhoatom podle Reuters tvrdí, že ruská armáda pokračuje v budování vojenských opevnění kolem atomových bloků v Záporožské jaderné elektrárně. Rusové přitom podle ukrajinské energetické firmy nejsou schopni znovu spustit reaktory kvůli nedostatku personálu, přičemž zhruba 1500 ukrajinských specialistů má do zařízení zákaz vstupu poté, co odmítli podepsat smlouvy s ruskými subjekty.

Grossi mezitím ve čtvrtek reportérům v Kyjevě řekl, že situace v Záporožské jaderné elektrárně je velmi nejistá. „Obávám se, že se z toho stává rutina. Že lidé mohli uvěřit, že dosud se nic nestalo, tudíž ředitel MAAE vyvolává planý poplach,“ řekl Grossi. „Může se to (havárie) stát kdykoli a mou povinností je udělat vše pro to, aby se to nestalo,“ dodal. (ČTK)