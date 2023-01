Prezidentská pointa N: Babiš lže a Pavel zvládá debaty. Jak to působí na lidi, průzkumy teprve ukážou

Pavel Fischer v Brně poděkoval lidem za to, že přišli. „Demokracie je křehká. Bez těch, kteří si budou stát za svou pravdou, to nejde. Zatímco Pavlův protikandidát se stará o byznys a budoucnost svého byznysu, my se staráme o budoucnost České republiky. Přijďte za týden k volbám a ukažte, že máme naši demokracii ve svých rukou.