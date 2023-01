Pavel v Brně vyzval lidi, aby se nenechali odradit a zastrašit

Pavel v Brně před svými příznivci opakoval, že jsou volby střetem dvou světů. „Nenechte se odradit, znechutit, zastrašit, půjde o hodně. Jsem moc rád, že v tom nejsem sám. Že se mohu opřít nejen o ty dva miliony hlasů z prvního kola, ale také o podporu Danuše Nerudové, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Karla Diviše.“

Petr Pavel v Brně. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Stejně jako dříve upozornil, že se šíří informace, které označil za podpásové. „Pokud někdo straší tím, že by bylo Česko zataženo po volbách do války a byla by tu mobilizace, je to nechutné,“