Na zákaz činnosti se zmírnění trestu Nečasové nevztahuje, řekl Ovčáček

Premiér české vlády Petr Fiala věří, že prezident Miloš Zeman předsedu Ústavního soudu před svým odchodem z funkce nejmenuje. „Nebylo by to šťastné. Většina ústavních právníků říká, že by to nebylo v souladu s ústavou a spíš vedlo k destabilizaci ústavního systému,“ řekl v pořadu 20 minut Radiožurnálu. (iRozhlas)