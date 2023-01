Spojenci Ukrajiny jednají o dodávkách těžkých zbraní Ukrajině

Pro Ukrajinu začala klíčová schůzka v tzv. formátu Ramstein na americké letecké základně v Německu. Účastní se ji zástupci více než 50 států. Ministr obrany USA Austin označil současnou situaci na ukrajinské frontě za „přelomovou“. Podle Austina jde také o „rozhodující desetiletí pro celý svět“.

Prostřednictvím videokonference vystoupil na již osmé schůzce zástupců států i ukrajinský prezident Zelenskyj. Požádal účastníky jednání, aby „neztráceli čas“, protože ruská vojska se nyní přeskupují a podle řady vojenských analytiků se chystají k velké ofenzivě.

Už několik týdnů Ukrajina čeká na rozhodnutí Německa ohledně tanků Leopard 2. Jsou pro ukrajinskou armádu důležité právě v době, kdy v okolí východoukrajinských měst Bachmut a Soledar převzala iniciativu ruská strana. Rusové mají nyní převahu především v živé síle.

„Hovoříme o 300 tancích, ale pro začátek to bude asi 10 až 14 tanků. Mohou nám je dát, ale musí to být kolektivní rozhodnutí, které závisí na Německu. A to říká, že dokud USA nedají Abrams, oni nedají Leopard 2,“ zdůraznil Michail Podoljak, poradce kanceláře prezidenta Zelenského, důležitost dnešního zasedání v Ramsteinu.

V Evropě se podle něj teď vytváří jakási „tanková koalice“, která kromě tanků Leopard posuzuje o možnost dodání francouzských Leclerc na ukrajinskou frontu. O důležitosti těžké techniky právě v těchto dnech se píše i ve včerejším společném prohlášení ministra zahraničí Ukrajiny Kuleby a ministra obrany Reznikova.

Podle analytika Ústavu mezinárodních vztahů ČR ale vysvětlil, že i kdyby se o dodávkách tanků Ukrajině rozhodlo dnes, nasazeny budou moci být na frontě nejdříve v dubnu nebo květnu. (24tv.ua)