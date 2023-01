V Limě protestují proti vládě tisíce lidí

Skoro 12 000 policistů dohlíží na bezpečnost v peruánském hlavním městě, kam dorazily tisíce lidí z různých částí země demonstrovat proti vládě. Akce pod názvem Toma de Lima (Převzetí Limy) je součástí více než měsíc trvajících protestů, jejichž účastníci mimo jiné žádají demisi prezidentky Diny Boluarteové.

„Policie je ve stavu nejvyšší pohotovosti. V ulicích máme 11 800 policistů, přes 120 dodávek a 49 vojenských vozidel, připravena je i armáda,“ citovala agentura AFP regionálního policejního šéfa Victora Zanabriu. V Limě i v dalších částech země platí od minulé neděle výjimečný stav, který vláda vyhlásila kvůli dlouhotrvajícím blokádám silnic.

Největší protesty se konají od prosince na jihu země, v převážně venkovských oblastech, kde si lidé dlouhodobě stěžují na nedostatečný zájem ze strany vlády v Limě. Jejich protesty jsou ale často radikální, někteří zapalují auta a hází molotovovy koktejly na policisty. Místní média tento měsíc informovala například i o tom, že lidé zapálili dům poslance za region Puno kvůli tomu, že podle nich „nedělá nic pro jejich region“.

Ve středu několik radikálů zaútočilo na policejní stanici ve městě Macusani rovněž v regionu Puno na jihu země a podpálilo ji. Policisty z místa musel evakuovat vrtulník, uvedl server peru21.pe. Dav podpálil také budovu místního soudu.

Mezi oběťmi protestů jsou mrtví se střelnými zraněními, zřejmě od bezpečnostních složek, ale některá média mezi oběti počítají i případy, kdy se kvůli blokádám na silnicích vystavěných demonstranty k nemocnému nedostala včas lékařská pomoc. To je případ i posledního úmrtí jedenapadesátileté ženy, která utrpěla infarkt v autobuse v regionu La Libertad na severozápadě země, ale nedostala se k ní včas záchranka.

Demonstranti požadují předčasné volby už letos a také vznik shromáždění, jež by sepsalo novou ústavu. Boluarteová se pokusila už v prosinci nepokoje uklidnit návrhem zákona o předčasných volbách, podle kterého by se měly konat v roce 2024, tedy o dva roky dříve, než je řádný termín. To ale protestujícím nestačí.

Nepokoje v Peru vypukly 7. prosince po sesazení levicového prezidenta Pedra Castilla parlamentem. Castillo, který byl ve funkci od července 2021, byl zatčen a čelí obvinění ze vzpoury kvůli tomu, že chtěl rozpustit parlament. Záměr oznámil krátce předtím, než měli poslanci už potřetí za jeho působení v úřadu hlasovat o jeho odvolání. Sesadit se ho od nástupu do úřadu snažila pravicová opozice, Castillo je v několika kauzách vyšetřován kvůli korupci či zločinnému spiknutí. Nakonec poslanci prezidenta odvolali poté, co oznámil záměr parlament rozpustit, což označili za pokus o převrat. Vedení země se ujala viceprezidentka Boluarteová. (ČTK)