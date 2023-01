Příště budeme muset na Baník, řekl Pavel k velké účasti na jeho mítinku v Ostravě

„Myslím, že příště budeme muset na Baník, abychom se tam vešli,“ řekl prezidentský kandidát Petr Pavel v reakci na zájem lidí, kteří za ním přišli před hospodu Kurnik Šopa v Ostravě-Porubě.

„Je to velice příjemné vidět, kolik, hlavně mladých lidí přijde podpořit něco, čemu věří. Je to krásné, protože to nejhorší, co bychom mohli mít, je, že se mladí lidé nebudou zajímat o to, co se kolem nich děje. Tady je vidět, že jim to není lhostejné,“ řekl ve vyjádření pro ČTK.

Podle něj mladí lidé mohou pomoci hlavně Česku. „Jestli (podpora mladých lidí) pomůže mně, to je jedna věc, ale jak pomůže téhle zemi? Budeme mít za rok a kousek parlamentní volby a bude asi důležité, aby mladí lidé věděli, do čeho půjdou. Když by to nechali ležet ladem, tak by se mohlo stát, že jestli Andrej Babiš se svým hnutím neuspěje u prezidentských voleb, tak uspěje u příštích parlamentních. A s podporou SPD by mohl vytvořit vládu, kterou bychom si asi nepřáli. Pokud v tom mladí lidé uvidí nebezpečí a přijdou k volbám, tak se to vůbec nemusí stát,“ dodal Pavel. (ČTK)