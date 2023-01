Více než jeden milion lidí se ve Francii zúčastnil celostátní stávky

Ve Francii se dnes zastavily vlaky, uzavřely školy a narušena byla i práce v ropném průmyslu. Zaměstnanci stávkují kvůli navrhované důchodové reformě, kterou na začátku ledna představila francouzská vláda. Podle ní by se mimo jiné měla posunout hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let.