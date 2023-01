Česko bude opravovat vojenskou techniku používanou na Ukrajině

Vývoj bojů (329. den): Válka na Ukrajině může trvat roky a Putin se už na to chystá. Válku se snaží zaobalit do toho, že Ukrajina a západní země existenčně ohrožují Rusko. Vagnerovci tvrdí, že dobyli důležitou vesnici Kliščijivku na jih od Bachmutu, nedá se to zatím ověřit.