Fischer zveřejnil video na podporu Pavla

Senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer publikoval společné video s Petrem Pavlem. Svého konkurenta z prvního kola podpořil: „Potřebujeme prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět. I proto volím Petra Pavla,“ říká.

V prvním kole Fischer získal 376 tisíc hlasů (6,75 %) a už během volební soboty podpořil Petra Pavla. Kromě společného videa se má také účastnit některých akcí v regionech.

Dnes by jej měl podpořit na mítinku v Ostravě, kam míří vozem s aktualizovaným polepem „Ve druhém kole podporuji Petra Pavla“. Zítra se s ním chystá do Brna a spolu by na některých akcích mohli vystoupit i příští týden. Vedle společných akcí nabídne Pavlovi i své reklamní plochy.