Průzkum: Školní docházka ukrajinských dětí roste, výuka češtiny je nedostatečná

Školní docházka ukrajinských dětí roste, loni na konci roku chodilo na české základní školy 90 % dětí uprchlíků, v červnu byl podíl mírně nadpoloviční. Vyplývá to z průzkumu společnosti PAQ Research a Sociologického ústavu AV ČR.

Do mateřských škol a dětských skupin dochází podle průzkumu 70 % tří- až pětiletých dětí z Ukrajiny, oproti červnu zhruba dvojnásobek, a střední školy navštěvuje téměř každý druhý ukrajinský uprchlík ve věku od 15 do 17 let. Především u školek je problém s omezenou kapacitou, nedostatečná je i výuka češtiny, ukázal průzkum. (iRozhlas)