Nový německý ministr obrany označil USA za hlavního spojence Německa

Spojené státy jsou hlavním spojencem Německa, řekl na úvod návštěvy amerického ministra obrany Lloyda Austina jeho německý kolega Boris Pistorius. Austin ocenil význam partnerství Washingtonu a Berlína.

It was a pleasure meeting 🇩🇪 German Minister of Defense Pistorius to congratulate him on his recent appointment and discuss maintaining unity through enhanced interoperability between our two nations. I look forward to working together to address our shared challenges. pic.twitter.com/reK6dTWtmM

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 19, 2023