Absurdní. Francouzský právník komentuje Babišovo tvrzení, že Francie musí vyšetřované kontaktovat

Pavel v debatě na Blesku odmítl, že by jeho kampaň byla reaktivní. „Mluvím o tom, že chci vrátit prezidentskému úřadu vážnost, důstojnost, je to aktivní přístup ke kampani,“ řekl. Babiš popřel, že by se před druhým kolem inspiroval negativní kampaní prezidenta Zemana namířenou proti Jiřímu Drahošovi před pěti lety. Zeman tehdy spojil Drahoše s přijímáním migrantů. „Určitě ne,“ odmítl Babiš.