Ruská tajná služba FSB oznámila, že zahájila kvůli údajné špionáži trestní řízení proti občanovi USA

Americká ministryně financí Janet Yellen navštíví „v blízké budoucnosti“ Čínu. Na návštěvě se dohodla při setkání s čínským vicepremiérem Liu He v Curychu. Ministryně „se těší na cestu do Číny i na to, že poté přivítá protějšky v USA,“ uvedlo ministerstvo financí. (Hill)