Policie v Hongkongu zatkla šest lidí za prodej „podvratné“ knihy

Po úterní razii na novoročním veletrhu v Hongkongu zatkla tamní policie šest lidí za prodej „podvratné“ knihy, která popisuje protesty z roku 2019. Informoval o tom dnes list The Guardian. Za vytvoření a vydání knihy jsou zatčeni tři muži a tři ženy ve věku mezi 18 a 62 lety.

Šestice si vyslechla obvinění na základě bezpečnostního zákona, který Čína v Hongkongu zavedla od června 2020. Čin podle kritiků ve městě rozšířil strach jen několik dní před oslavami lunárního nového roku.

Na obálce čtyřsetstránkové publikace o protestech, které v Hongkongu trvaly od června 2019 do února 2020, je snímek střetu mezi policií a demonstrujícími, kteří mají vlajku s nyní zakázaným sloganem „Osvoboďte Hongkong, revoluce naší doby“. Skupina, která knihu vydala, zároveň provozovala internetový obchod Shame On You Grocery Store. Podle policie tam skupina prodávala předměty, které „glorifikovaly násilí“ a měly na sobě protivládní motivy, uvedly místní noviny Ming Pao.

Policie zatčené označila za „členy protivládní organizace“ a ve vazbě je drží kvůli „podezření z činů s podvratnými úmysly“. Podle místních médií je mezi nimi také Alan Keung, zakladatel nezávislého média Free HK Media. V razii cílené nejen na prodejní stánek, ale také na tiskárnu a domovy zadržených zabavila policie v úterý večer 43 svazků zmíněné knihy a další věci.

„Je to pokračování politického potlačování svobody slova a projevu v Hongkongu a další zastrašování občanské společnosti… Přispěje to k nedůvěře ve vládu a nevraživosti ve společnosti.“ uvedl sociální vědec Chung Kim-wah, který dříve učil na Polytechnické univerzitě v Hongkongu a nyní žije v zahraničí. Podvratná činnost podle něj není v bezpečnostním zákoně jasně definovaná a úřady za ni svévolně označují vyjadřování názorů, které kritizují vládu, v projevech, publikacích, článcích v tisku nebo školních učebnicích.

Novoroční veletrh, na němž se kniha prodávala, měl být otevřený od prosince do konce ledna a zorganizovaly jej dvě malé prodemokratické organizace Dare media a Be Water Alliance. Před zavedením bezpečnostního zákona z roku 2020 měli na podobných veletrzích stánky prodemokratičtí politici a občanské skupiny a prodejem satirických předmětů a kaligrafií získávali finanční prostředky.

Čína zavedla v Hongkongu přísný bezpečnostní zákon v červnu 2020 v reakci na předchozí protesty. Zákon umožňuje trestat až doživotím podvratnou činnost, terorismus či spolupráci se zahraničními silami. Desítky klíčových členů prodemokratických skupin bylo od zavedení zákona zatčeno, nebo uprchli ze země a mnoho občanských skupin bylo rozpuštěno.

Na základě bezpečnostního zákona poslal hongkongský soud loni v září na 19 měsíců do vězení logopedy usvědčené z pobuřování. Podkladem k jejich usvědčení byly dětské knihy s tématem ovcí bránících se vlkům. Podle tohoto zákona byl rovněž obviněn ze spiknutí se zahraničními silami mediální magnát a kritik čínského režimu Jimmy Lai. Soud s Laiem byl podle listu The Guardian odložen na letošní září.