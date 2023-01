Čtvrteční Deník N

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání:

– Pavel obstál v duelu plném střetů

– Političtí vězni mají jasno, koho volit na Hrad

– Pavel zahájil kampaň úspěchem

– Babiš byl agentem StB a je tak stále veden, říká bývalý šéf slovenské Paměti národa

– Schwarzenberg: S Babišem by Česko ovládl Agrofert

– „Určitě lepší než ten druhej klaun“. Pavel v Ústí přilákal dva tisíce lidí

– Putin už se chystá na příští „volby“

– Ta sladká možnost změnit dějiny

– Komentář: „Už to zase netrefily.“ Anebo je to jinak?

– Paul Johnson – původně levicový novinář, později psal projevy Margaret Thatcher