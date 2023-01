Izraelský soud se vyslovil proti jmenování Arje Deriho ministrem

Izrael pozastavil palestinskému ministrovi zahraničí platnost pasu, který mu umožňoval snazší přístup na okupovaný Západní břeh Jordánu, než mají běžní Palestinci. Podle The Times of Israel to řekl palestinský ministr Rijád Málikí. Izrael přijal řadu postihů proti Palestině poté, co se OSN na palestinský popud rozhodla obrátit se kvůli izraelské okupaci palestinských území na Mezinárodní soudní dvůr. (ČTK)