Fischer jednal s Pavlem o společné strategii v další fázi předvolební kampaně

Babiš v debatě Deníku dále prohlásil, že vláda pomáhá českým občanům málo. Pavel se podle něj v těchto věcech jako voják má co učit. Pavel s odkazem na Babišovo dřívější vyjádření kontroval, že by bylo rizikové mít v čele státu člověka, který by chtěl NATO změnit v útočnou organizaci.