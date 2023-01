Policie zatkla republikána, který po prohře ve volbách střílel na domy demokratů

Republikánský kandidát do americké Sněmovny Solomon Peña, který prohrál s demokratickým oponentem, byl zatčen po střelbě na domy čtyř demokratických politiků. V jednom z domů spala desetiletá dívka. K útoku jej vedl hněv z volební prohry, oznámila policie.

Devětatřicetiletý Peña, který do Sněmovny kandidoval za stát Nové Mexiko, zaplatil čtyřem mužům 500 dolarů (zhruba 12 tisíc korun), aby stříleli na domy demokratických zákonodárců. V jednom z těchto domů spala desetiletá dívka.

Na poslední střelbu se vydal s nimi, ale zasekla se mu zbraň, když kulky pronikly do dívčiny ložnice.

Peña se prezentuje jako „král MAGA“ a během kampaně se opakovaně identifikoval s Donaldem Trumpem a jeho vyznavači. Prohlašoval také, že volby, v nichž proti demokratovi Migueli Garcíovi dostal jen 26 procent hlasů, jsou zfalšované.

„Protestuju proti tomu. Jsem král MAGA,“ reagoval den po prohraných volbách. O týden později se vyfotil v mikině s nápisem Trumpova hnutí „Make America Great Again“ a prohlásil: „Trump oznámil, že kandiduje v 2024. Stojím při něm. Nikdy jsem neukončil svoji kampaň.“

Trump just announced for 2024. I stand with him. I never conceded my HD 14 race. Now researching my options. pic.twitter.com/sKVHhxG9Vq

— Solomon Pena for NM (@SolomonPena2022) November 16, 2022