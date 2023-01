Babiš Pavla zkritizoval za slova, že trvalý mír je iluze

Babiš v debatě Deníku dále prohlásil, že vláda pomáhá českým občanům málo. Pavel se podle něj v těchto věcech jako voják má co učit. Pavel s odkazem na Babišovo dřívější vyjádření kontroval, že by bylo rizikové mít v čele státu člověka, který by chtěl NATO změnit v útočnou organizaci.

Babiš Pavla dále zkritizoval za jeho slova, že trvalý mír je iluze. Jeho slova považuje Pavel za absurdní. „Podívejte na historii lidstva, historie lidí je historií konfliktů, menších nebo větších,“ reagoval Pavel.