Babiš: Pavel prosazuje zájmy cizích států

Babiš v debatě Deníku dále zopakoval, že Pavel je podle něj loutkou vlády a jednotliví ministři, jako například Jan Lipavský nebo Jana Černochová, za něj dělají kampaň. Pavel podle Babiše prosazuje zájmy cizích států.

Bývalý premiér o svém protikandidátovi dále řekl, že přijal desítky milionů a je druhým pokusem lobbisty Koláře dostat kandidáta na Hrad. Moderátorka následně reagovala, že by Kolář podle Pavlových slov nebyl na Hradě zaměstnán, na to však Babiš reagoval, že by to nebylo potřeba, když je řízen jinde.

„Tenhle svět konspirací je svět Andreje Babiše, ne můj. Andrej Babiš potvrzuje to, jak se mu lidé hodí, a když se mu nehodí, tak je odvrhne, Kolář se mu hodil, aby ho dostal do Bílého domu,“ řekl Pavel.

Podle Babiše se mu Kolář sám vnucoval, když potřeboval vliv a snažil se mu radit, jeho rady však prý nepotřeboval.