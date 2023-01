Pavel je podle Babiše válečný štváč a provládní kandidát, Babiš podle Pavla naopak hradní a proruský

Andrej Babiš znovu zopakoval, že je pravda, že Petr Pavel je válečný štváč a provládní kandidát. „Pokud někdo mluvil o válce, tak to byl pan Fiala (premiér Petr Fiala, pozn. red.). Já chci mír a když se dostanu na Hrad, udělám všechno pro to, aby ta hrozná válka skončila a neumírali lidé,“ řekl Babiš.

Pavel reagoval, že jej Babišovy argumenty rozesmějí. „Reprezentuje svůj svět překrucování faktů. Pokud jsem provládní, on je hradní, kandidát proruského tábora, lidí kteří straší válkou,“ odvětil Pavel.

Zatahování do války je podle Pavla nesmysl, dodal, že se celý život snažil bránit válce. „Andrej Babiš to ví a je si vědom, jak silně přestřelil, když řekl, že by měli vojáci zatahovat zemi do války“