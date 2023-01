Havlíček: Máme zde nejvyšší nárůst ceny elektřiny v celé Evropské unii

Opozice, která svolala dnešní jednání o vyslovení nedůvěry vládě, se s výjimkou Aleny Schillerové z ANO dostala ke slovu až po sedmé hodině večer. Debata bude probíhat do půlnoci. Následně by vedení sněmovny chtělo schůzi přerušit do středečního rána.

Za protivládní hnutí hovořil například bývalý ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček. „Je třeba připomenout, že nejvyšší cena elektřiny a plynu v Evropské unii přes kupní sílu je právě v České republice. Hovořím za prosinec roku 2022 u obou komodit. Máme zde nejvyšší nárůst ceny elektřiny v celé Evropské unii a je to o 62 %, přičemž podotýkám, že ostatní země rostou o přibližně 2 až 8 %, myslím tím ostatní země okolo České republiky, všichni naši sousedi,“ uvedl exministr..