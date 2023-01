Opozice, která svolala dnešní jednání o vyslovení nedůvěry vládě, se s výjimkou Aleny Schillerové z ANO dostala ke slovu až po sedmé hodině večer. Debata bude probíhat do půlnoci. Následně by vedení sněmovny chtělo schůzi přerušit do středečního rána.