Odmítněme české mnichovanství. Ruské tanky na Ukrajinu nepatří

Komentář Jaroslava Fialy: Babiš by Ukrajině ordinoval druhý appeasement a z Prahy rovnou udělal cosi jako nový Mnichov. Celé to zní jako absurdní divadlo, ale to neznamená, že nad tím lze jen mávnout rukou. Babiš rozehrál nebezpečnou hru s ohněm směrem k publiku, které na údajný „mír“ slyší.