NSS řeší přes osmdesát stížností na průběh voleb

Nerudová o prohře ve Studiu N: Je válka. A muž je vnímán jako silnější, aniž by řekl jediné slovo. „Největší tíha leží na Petru Pavlovi, on musí přesvědčit mladé lidi, ať přijdou k volbám, ne já. Já mu v tom samozřejmě pomůžu, ale on kandiduje,“ říká ve Studiu N v rozhovoru s Filipem Titlbachem ekonomka Danuše Nerudová, která se ucházela o post prezidentky.