Příspěvek na bydlení mělo v prosinci 228 000 domácností, meziročně jich přibylo o 48 procent.

Příjemců příspěvku na bydlení loni přibylo. V prosinci úřady práce vyplatily 228 000 těchto dávek, meziročně o 48 procent víc. Průměrná domácnost dostala 4777 korun. Stát minulý rok na příspěvky vydal celkem 8,56 miliardy korun, což je téměř o dvě miliardy víc než předloni.

Vyplývá to ze zpráv o vyplácení dávek a z údajů, které dnes na svém webu zveřejnilo ministerstvo práce. Podle statistických dat je ale domácností, které příspěvek pobírají, méně než v letech po minulé krizi. Nižší než tehdy jsou teď také výdaje.

Příspěvek na bydlení mohou mít domácnosti, kterým na zaplacení přiměřeného bydlení nestačí 30 procent jejich příjmu. Do konce loňska to bylo v Praze 35 procent a jinde 30 procent, od letoška se podmínky pro získání podpory sjednotily. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji na bydlení do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem příjmu. Vláda v minulém roce kvůli růstu cen energií normativy navýšila. Zvedla je i pro letošek. (ČTK, MPSV)