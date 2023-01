Babiš na Pražském hradě stojí ve frontě na výstavu korunovačních klenotů

Prezidentský kandidát Andrej Babiš dorazil před desátou hodinou na Pražský hrad do fronty na prohlídku korunovačních klenotů, přestože včera tvrdil, že to neudělá, i když to původně avizoval.

Andrej Babiše ve frontě na korunovační klenoty na Pražském hradě. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Nikam nepůjdu, všichni jedou kampaň antibabiš,“ sdělil serveru iDnes. Dnes přesto přišel. Babiš narychlo měnil program poté, co jej bosí karmelitáni odmítli nechat dělat kampaň v kostele Pražského Jezulátka.