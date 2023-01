Jednání o vyslovení nedůvěry vládě by mělo pokračovat i ve středu

Dnešní jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě by mělo trvat do půlnoci s asi hodinovou pauzou na jednání výborů. Ta začne nejspíše v půl druhé. Informoval o tom předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Schůze by pak měla pokračovat ve středu od devíti hodin ráno,“ dodal Benda. Debata by se tak neměla, alespoň podle dosavadního plánu, protáhnout přes celou noc až do rána. Dopoledne budou s přednostním právem hovořit ministři o svých úspěších.