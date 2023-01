Nerudová vyzvala voliče k podpoře Pavla, pojede s ním do Ostravy

„Mobilizaci bych mohl přejít ironickým úsměvem, ale asi by to nestačilo,“ řekl Petr Pavel k negativní kampani Andreje Babiše. „Je to zbabělost, podlost a zneužívání strachu ve vlastní politicky prospěch.“ Podle Pavla má cenu usilovat o mír: „O to jsem se snažil celý život jako voják.“