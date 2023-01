Pavel: Války začínají politici, ne vojáci. Nebudu naši zemi vtahovat do války

„Já jsem jako voják nikdy nebyl ten, kdo by tlačil někoho do konfliktu. Války začínají politici, ne vojáci,“ prohlásil Petr Pavel na tiskové konferenci. „Mně udržení míru leží na srdci víc než jiným, protože já jsem tu válku zažil. Nebudu naši zemi vtahovat do války,“ dodal.