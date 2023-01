Vláda se do prezidentské kampaně nezapojí

Vláda se nechystá zapojit do vrcholící prezidentské kampaně, ve které v druhém kole voleb proti sobě stojí předseda hnutí ANO Andrej Babiš a generál Petr Pavel.

„Nebudeme se zapojovat do kampaně. Naše politické strany nevyslaly svého kandidáta do prezidentského klání. My jsme voličům řekli, jaká je naše představa budoucí hlavy státu, kdo ji splňuje a kdo ji nesplňuje,“ prohlásil premiér Petr Fiala.

Strany pětikoalice už dříve podpořila ve volbách tři kandidáty: právě Pavla, dále ekonomku Danuši Nerudovou a senátora z KDU-ČSL Pavla Fischera.